ضبط صاحب شركة بالقاهرة محكوم عليه فى 95 قضية بـ149 سنة حبس و14 مليونا غرامات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب شركة متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومتهم فى قضايا بإجمالى 149 سنة حبس وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه فى 45 قضية "نصب، شيكات" ومحكوم عليه فى 95 قضية بإجمالى 149 سنة حبس وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه) بالتحصل على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره فى سداد أقساط القروض المستحقة عليه، ما أدى للحجز على المشروع السكنى لصالح البنوك.

وأضافت التحريات أن المذكور قام بارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه بمكان إختبائه، وبحوزته (عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم - عدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكنى - كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم فى التحايل على راغبى شراء الشقق السكنية وإيهامهم بإستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم).

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بالأحكام الصادره ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.