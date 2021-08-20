اليوم السابع
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حجز مسئول مصنع بطاريات سيارات ودراجات نارية بدون ترخيص فى المرج للتحريات

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:04 م
حجز مسئول مصنع بطاريات سيارات ودراجات نارية بدون ترخيص فى المرج للتحريات بطاريات السيارات_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بحجز مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية، 24 ساعة لورود تحريات المباحث، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص بمنطقة المرج، حيث ضبط بداخله عدد كبير من بطاريات السيارات المستهلكة لإعادة تدويرها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية- بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة"، بقصد طرحها بالأسواق غشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (طن ماء نار مكرر- 560 قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات- 570 كيلو رصاص- 400 بطارية سيارة "مستهلكة"- 500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل- 5 أسطوانات أكسجين-3000 ملصق مدون عليه "صنع بدولة أجنبية").

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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