اليوم السابع
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حبس عاطل لحيازته 900 قرص كابتجون قبل ترويجها على عملائه فى المطرية 4 أيام

الجمعة، 20 أغسطس 2021 01:24 م
حبس عاطل لحيازته 900 قرص كابتجون قبل ترويجها على عملائه فى المطرية 4 أيام حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج الأقراص المخدرة على عملائه في المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيمائي، لبيان مدى المضبوطات عقار مخدر من عدمه.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وذلك أثناء تواجده بمحيط منطقة سكنه، حيث عثر بحوزته على (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار كمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، مضيفا أنه اتخذ من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.


حبس عاطل

ترويج المخدرات

أقراص مخدرة

قسم المطرية

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