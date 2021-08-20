اليوم السابع
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تحرير 10 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 01:18 م
تحرير 10 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن، فى تحرير محاضر لـ (10170) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10119) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (51) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (838) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (232) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1446) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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