المعمل الجنائى: السرعة الزائدة سبب إصابة فتاة فى تصادم بجسر السويس

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة إصابة فتاة بسبب تصادم، أثناء عبورها طريق جسر السويس، عن إصابتها بعدة كدامات متفرقة في الجسد، وكسر في القدم وتبين ان قائد السيارة التى صدمتها كان يقودها بسرعة زائدة، مما أدى إلى تعرض الفتاة للحادث يوم الأربعاء الماضى، مما تسبب في توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع آثار الحادث.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بجسر السويس بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.