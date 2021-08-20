القوى العاملة بالكويت تعلن زيادة نسبة تعيين الكويتيين فى المدارس الخاصة

اجتمع نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية فى الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت سلطان الشعلانى مع ممثلى اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، بحضور رئيسة الاتحاد نورة الغانم، وكشف الشعلانى فى تصريح، أن الاجتماع هدف إلى حصر الشواغر الوظيفية لدى شركات التعليم الخاصة، لافتاً إلى حرص الهيئة على زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى الشركات التعليمية الخاصة وتوظيفهم في المدارس الخاصة والمعاهد الثقافة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالقطاع التعليمي الخاص بدولة الكويت.

كما قدم الشعلانى بحسب صحيفة " القبس" الكويتية، تعريفاً بأهم خدمات الإرشاد والتوظيف بالهيئة وإمكانية التنسيق مع الاتحاد حول حصر الشواغر لدى شركات التعليم الخاص التابعة لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، والتعاون خلال الفترة القادمة لإقامة يوم وظيفي.

وأكد الشعلاني حرص القوى العاملة على التعرف على العقبات التي تواجهها المدارس الأهلية في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل، ومتابعتها والعمل على وضع أفضل الحلول لها بما يخدم الكوادر الوطنية الباحثين عن عمل والتطلع لتعاون مثمر مع ممثلي اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية لديهم وتحقيق الإحلال المستحق للعمالة الوطنية.

وتابع: نعمل على دعم كافة الجهات بهدف زيادة نسبة العمالة الوطنية، من خلال التنسيق مع تلك الجهات، لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

من جانبها، قالت نورة الغانم «نأمل ونسعى دائماً لتوظيف الكوادر الوطنية بالمدارس الأهلية الخاصة العربية والإنكليزية، كما أننا نعمل معاً لتذليل بعض العقبات التي تواجه تلك المدارس والسعي لرفع نسب العمالة الوطنية».