التعدى على لاعب وإصابته بجرح قطعى فى الوجه أثناء مباراة كرة قدم فى زفتى

حرر مجلس إدارة مركز شباب قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، محضرا يتهم فيه شخص من جمهور مركز شباب الغريب بالتعدى على لاعب الفريق أثناء المباراة النهائية للفريقين بدورى مراكز الشباب وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
وتلقي مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مسئولي مجلس إدارة مركز شباب ششتا يفيد بتعدي شخص من جمهور مركز شباب قرية الغريب على لاعب بالفريق، وذلك أثناء المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب، والمقامة على ملعب مركز شباب الغريب، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى الوجه، وعلى الفور تم نقل اللاعب لمستشفى زفتى العام، وتحرير محضر برقم 35 أحوال قسم شرطة زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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