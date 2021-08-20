الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية مشتركة اليوم بعنوان "جبر الخاطر"

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف، من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف لمحافظة القاهرة، وتضم 10 علماء: 5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع :"جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع".

وقالت وزارة الأوقاف إن القافلة الدعوية المشتركة بين الوزارة والأزهر الشريف تأتى فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف .

وفى سياق متصل حددت وزارة الأوقاف، أيضا موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان"جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

كما تفتتح الوزارة اليوم 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1638 مسجدًا، منها 1500 مسجد جديد "إحلالًا وتجديدًا" و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.