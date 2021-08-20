اعرف عقوبة متهم بمحاولة السفر إلى إحدى الدول بأوراق إقامة "مزورة"

كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكنت الجهود الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية من ضبط أحد المواطنين قام بطلب إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب إقامة "مزورة".

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتقدم أحد المواطنين طالباً إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب إقامة "مزورة"، وبالانتقال والفحص تم ضبط المذكور وتبين أنه (حاصل على ليسانس - مقيم بمحافظة الغربية)، حال تقدمه لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره متجهاً إلى إحدى الدول الأوروبية بموجب إقامة منفصلة خاصة به "مزورة"، وبفحص الإقامة المضبوطة فنياً تبين أنــها مزورة تزويراً كلياً.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.