وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، أنقذت هؤلاء المهاجرين إثر تلقي نداء استغاثة عن طريق المصطبة الغازية "صدربعل" حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير نظاميين.


وبحسب البيان، فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة من سوريا وفلسطين والنيجر.