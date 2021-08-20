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الجمعة، 20 أغسطس 2021 08:23 ص
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إصابة فتاة بكسور فى الضلوع إثر سقوطها من الدور الرابع فى بورسعيد

الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:23 ص
إصابة فتاة بكسور فى الضلوع إثر سقوطها من الدور الرابع فى بورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد محمد عزام

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سقطت فتاة في العقد الثاني من عمرها، من الدور الرابع بمساكن العبور في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.  
 
بالكشف المبدئي تبين أن الفتاة "ن  ال. م"، التي تبلغ من العمر 19 عاماً، مصابة بكسر في الفقرات القطنيه والضلوع، وقرر الطاقم الطبي بمستشفي بورفؤاد العام حجزها بالعنايه الحرجة لتلقي العلاج. 
 
تلقي اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث،  وعلي الفور وجه بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.
 
 

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