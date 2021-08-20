إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بصدم سيدة بسيارته فى دار السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، بإحالة سائق للمحاكمة الجنائية، بعدما صدم بسيارته سيدة ما أدى إلى مصرعها.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) الطريق بصحبة كلٍ من (خطيبها ، شقيقها) اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال سالفى الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة) ، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.