وقال الدليمي حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز، إن قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا .. ووافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة".



وأضاف، أن حكومة الانبار ماضية باجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر، مشيرا إلى تطبيق الاجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة".