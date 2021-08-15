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معلومة قانونية.. ما هى الجرائم العفوية وكيف يواجهها القانون؟

الأحد، 15 أغسطس 2021 12:00 ص
معلومة قانونية.. ما هى الجرائم العفوية وكيف يواجهها القانون؟ محكمة-أرشيفة
كتب أحمد حسنى

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الجرائم العفوية، مصطلح قانونى لا يفقه الكثير من المواطنين، ولا يعلم الكثير عن كيفية تعامل القانون مع تلك الجرائم، و"اليوم السابع" يوضح فى مفهوم تلك الجرائم وفقاً للقانون.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن الجرائم العفوية هى الحالة التى يرتكب فيها عدة أشخاص نفس الجريمة دون أن  يعرف أحدهم بنوايا الأخرين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه يمكن وجود عدد من المتهمين  معا صدفة يسرقون فى مسكن واحد، أو يطلقون النار دون سابق تعاون، أو اتفاق على شخص واحد، وفى هذه الحالة يسأل كل منهم عن جريمته، ولا يتاثر بظروف الأخرين.
 
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن النيابة فى تلك الحالة تحيل المتهمين المضبوطين بالجناية الواقعة كلاً بمفرده بأمر إحالة منفرد، وتقوم المحكمة المختصة بنظر كل قضية منهم بشكل منفرد رغم ضبطهم جميعاً بحادث واحد، موضحاً أن هذا يأتى لأن كل متهم أعد وخطط لجريمته منفرداً وهو ما يستدعى محاكمته منفرداً على جريمته.
 
 

الجرائم العفوية

القانون المصرى

القتل

حبس

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