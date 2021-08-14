صديق البدرى فرغلى عن جرائم الإخوان ببورسعيد: منعوا عنه العلاج بسبب "عبدالناصر"

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم السبت، من داخل ميدان الشهداء بنطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد، مع إبراهيم الديب - صاحب الـ88 عاما، وصديق البرلمانى الراحل البدرى فرغلى، ليروى لنا تفاصيل جرائم الإخوان فى بورسعيد.

ومن جانبه أكد إبراهيم الديب، أنه شارك مع المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثى على محافظة بورسعيد، وكان معه البدرى فرغلى - رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، والبرلمانى الراحل، وكما كافحوا ضد العدوان استمروا فى ذلك للمكافحة ضد الإخوان.

وأضاف "الديب"، أنه من ضمن جرائم الإخوان معه شخصيًا، عندما كان يذهب لصرف علاج زوجته القعيدة من إحدى الجمعيات الخاصة بهم، أبلغوه أنه لن يتم الصرف له مرة أخرى.

وأشار إلى أنه انصرف ولم يعلم ما سبب ذلك، فالتقى بصديق له حال عودته قائلا له "يعنى رايح تصرف علاج من عندهم وحاطط صورة عبدالناصر على الجاكيت بتاعك" - يقصد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأوضح، أنه حرص على التواجد وسط أهالى بورسعيد خلال أيام اعتصامهم أمام جماعة الإخوان الإرهابية والذى كان داخل ميدان الشهداء، حتى رحلوا واستقرت مصر.