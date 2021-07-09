5 نصائح من الصحة لطلاب الثانوية للحماية من كورونا خلال الامتحانات.. إنفوجراف

كتب ـ محمد صبحى

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "إنفوجراف" يتضمن 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء فترة امتحانات الثانوية

وتضمنت النصائح الاتى :

1 - الحرص على ارتداء الكمامة الطبية .

2 - تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحانات وعدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

3 -احرص على اصطحاب أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع زملائك.

4 - إذا شعرت بالتعب اوى أى أعراض تنفسية قم بإبلاغ المراقب على الفور .

5 - غادر المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وعقم يدك باستمرار.







ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، 2021، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا السبت 10 يوليو الجارى، امتحان مادة اللغة العربية، وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب، موضحة أن الوقت المخصص للامتحان فى المادة وفق ما هو معلن فى جداول الاختبارات، مؤكدة أنه يجب حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ" 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس ولجان السير جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا الكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، محذرة الطلاب من أى محاولات غش، قائلة: سيعاقب أى شخص يحاول الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان بكل قسوة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن اللجان تم تعقيمها لاستقبال الطلاب وفرشها، والانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة فى اللجان، إضافة إلى تجهيز كنترولات المدارس التى يتم فيها وضع أوراق الأسئلة، كما تسلم رؤساء اللجان المدارس ويتم مراجعة كافة الاستعدادات الخاصة بكل مدرسة، إضافة إلى قيام فريق التطوير التكنولوجى بمراجعة البنية التحتية فى المدارس، مشيرة إلى أن دخول الطالب اللجنة بالتابلت أو عدم دخوله لا توجد فيه أى مشكلة، فمن شاء من الطلاب الدخول بالتابلت فليفعل ومن لا يرغب لا توجد مشكلة.

وتابعت الوزارة، أنه سيتم اختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة، كما يقوم الطالب بتظليل اجابته بالقلم الرصاص فى البابل شيت ثم يؤكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

وكشفت الوزارة، عن أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأوراق البابل شيت وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة استعدادا لتوصيلها إلى مقار اللجان صباح اليوم السبت، لافتة إلى أن رحلة نقل الأسئلة من المطبعة إلى مراكز التوزيع ثم اللجان مؤمنة بالكامل من قبل الشرطة وأفراد الأمن الإدارى فى المديريات والإدارات، مشددة على أن هناك تنسيق مع عدة جهات كثيرة لتأمين لجان الثانوية العامة حتى انتهاء ماراثون الاختبارات.