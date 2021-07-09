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صور نادرة لجيهان السادات والرئيس الراحل ببريطانيا ولقاء مع ويلسون وتاتشر

الجمعة، 09 يوليه 2021 06:06 م
صور نادرة لجيهان السادات والرئيس الراحل ببريطانيا ولقاء مع ويلسون وتاتشر جيهان وأنور السادات فى بريطانيا مع ويلسون وتاتشر
كتب محمد تهامى زكى

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نشرت السفارة البريطانية فى القاهرة، عبر حسابها على تويتر، صورا نادرة من أرشيفها الخاص ولم تنشر من قبل، للسيدة الراحلة جيهان السادات بصحبة زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، خلال زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة عام 1975، ومعهما آنذاك هارولد، رئيس الوزراء فى ذلك هارولد ويلسون، وزعيمة المعارضة مارجريت تاتشر".

جيهان وأنور السادات فى المملكة المتحدة
جيهان وأنور السادات فى المملكة المتحدة

وعلقت السفارة على الصورة التى نشرتها، بالقول: "فى ذكرى السيدة الأولى الراحلة السيدة جيهان السادات، تنشر السفارة البريطانية صوراً من أرشيفها للسيدة جيهان بصحبة زوجها الرئيس السادات، فى زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة عام 1975"، موضحة: "تظهر هنا فى الصور مع رئيس الوزراء آنذاك هارولد ويلسون، وزعيمة المعارضة مارجريت تاتشر".

جيهان السادات ومارجريت تاتشر
جيهان السادات ومارجريت تاتشر

جدير بالذكر، أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

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ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

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جيهان السادات

وفاة جيهان السادات

رحيل جيهان السادات

وفاه جيهان السادات

السيدة جيهان السادات

مارجريت تاتشر

انور السادات

المملكة المتحدة

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