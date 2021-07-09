اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 07:20 م
أكرم القصاص
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حملة أمنية عراقية تسفر عن اعتقال عددا من الإرهابيين فى محافظة الأنبار

الجمعة، 09 يوليه 2021 05:16 م
حملة أمنية عراقية تسفر عن اعتقال عددا من الإرهابيين فى محافظة الأنبار القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم الجمعة إلقاء القبض على 5 إرهابيين بعمليات نوعية في محافظة الأنبار.
 
وذكر الجهاز في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "أن قوة من الجهاز في محافظة الأنبار شرعت بعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عمليات نوعية أُلقي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر (داعش) أحدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الأنبار، والآخران عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".
 
وأضاف أنه في عملية أخرى، تمكنت قوة من الجهاز، ووفق مذكرات قضائية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات (داعش) أحدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة إبان عمليات التحرير.. مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة.

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