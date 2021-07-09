النائبة المتأهلة لأولمبياد طوكيو فى كرة الريشة: بحلم أرفع علم مصر بالأولمبياد

كتب- أحمد صلاح العزب

قالت النائبة هادية حسنى السعيد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتأهلة لأولمبياد طوكيو في كرة الريشة، إنها فخورة بوصولها لأولمبياد طوكيو، مشيرة إلى أنها وصلت إلى الأولمبياد ثلاث مرات، ولكن تلك المرة الأمر مختلف كونها أول برلمانية تشارك في أولمبياد طوكيو 2020-2021، ولديها الرغبة الشديدة لتشريف مصر في تلك الأولمبياد، مضيفة أنها ستبلغ من العمر 33 عاما نهاية الشهر الحالي، وأنها ستركز بشكل كبير على الدكتوراه، والتي تحتاج إلى بعض التركيز، وتلك الدكتوراه في سرطان الثدي.

وتابعت هادية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر تستطيع والمذاع على قناة دى أم سى والذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن هناك ترشيحات لها بأن تقوم بحمل العلم خلال الأولمبياد، مشيرة إلى أنها لم تكن تحلم بهذا الأمر وشرف لها حمل العلم وتتمنى هذا الأمر.

وواصلت النائبة هادية حسنى، أنها زارت الشرقية والدقهلية من خلال لجنة الشباب والرياضة التابعة لمركز النواب، وكانت وقتها في معسكر للتدريب، ولكنها قامت بالاستئذان لحضور الزيارة إلى الشرقية لأن هناك عددًا من المشاكل في مراكز الشباب والنوادى في الشرقية، فحرصت على الزيارة لمساعدة الأهالى.

وتابعت النائبة هادية حسنى، أنها كانت تتدرب في الصباح والظهيرة وليلاً، وفى الفترة الأخيرة كانت تتدرب مرة واحدة يوميًا، ولكن في الوقت الحالي تتدرب ثلاث ساعات صباحا وثلاثة ليلاً.