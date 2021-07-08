من جانبها، توقعت وكالة السياحة والسفر الروسية "ATOR" أن تستأنف الرحلات العارضة (الشارتر) إلى مصر في يوليو الجاري. 

والغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق اليوم - مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ونشر قرار الرئيس الروسي برفع الحظر عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين على الإنترنت.