اتفاق أردنى إسرائيلى لتزويد المملكة بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

(أ ش أ)

توصل الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بـ 50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن لقاء عقد بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، جرى خلاله استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس؛ سيرتفع - بموجبه - سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنوياً إلى حوالي 700 مليون دولار سنوياً، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه.

وستجرى خلال الأيام القادمة متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطيني بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقّع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994.

وبحث الوزيران - خلال الاجتماع - التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عللتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما شدد الصفدي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، واحترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، وأكد أن ترحيلهم من بيوتهم سيكون إن تم جريمة حرب وفق القانون الدولي.