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مالك ايفرجيفن: بفضل مساعدة وخبرة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان

الأربعاء، 07 يوليه 2021 12:28 م
مالك ايفرجيفن: بفضل مساعدة وخبرة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان مالك السفينة ايفرجيفن
كتب سمير حسنى

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قال السيد هيجاكي، رئيس الشركة المالكة للسفينة الجانحة ايفرجيفن، إنه بفضل المساعدة الناجزة والخبرة التي تتمتع بها قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان في غضون 7 أيام.

وأضاف رئيس الشركة المالكة للسفينة ايفرجيفن، خلال المؤتمر الصحفى، "أود أن أسجل صادق امتناني لالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والشعب المصرى على المهمة التى أنجزوها باقتدار".

وأنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن"، والتى كان متحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، حيث غادرت السفينة البنمية يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها إثنين من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وصعد عصر أمس، محضر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، بصحبة محامى هيئة قناة السويس، علي متن سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، وتم إخطار ربان السفينة رسميًا بقرار المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برفع الحجز التحفظى رسميًا علي السفينة، بناء علي طلب هيئة قناة السويس، بعد التوصل لتوقيع اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن.

 

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السفينة إيفرجيفن (5)
 

 

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السفينة إيفرجيفن (8)
 

 

السفينة إيفرجيفن (9)
 

 

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قناة السويس

ايفرجيفن

السفينة الجانحة

هيئة قناة السويس

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