لطلاب الثانوية العامة.. 10 أشياء مسموح بها داخل لجنة الامتحان.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة جدا، تفصلنا على انطلاق ماراثون أول امتحانات ثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد المطبق فى الثانوية العامة، حيث تبدأ الاختبارات السبت 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى الأشياء المسموح بها للطالب داخل لجنة الامتحان.



ـ يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسى فقط.



ـ يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بجهاز التابلت الخاص بالوزارة الموجود داخل المنظومة وليس تابلت خارجى.



ـ مسموح للطالب التأخر على لجنة الامتحان مدة 15 دقيقة فقط بعد انطلاق موعد بدء الإجابة عن الأسئلة.



ـ يسمح لطالب الثانوية العامة بطلب تغيير كراسة الأسئلة أو ورقة البابل شيت إذا كانت غير مكتملة أو يوجد بها تمزيق أو الطباعة فيها غير واضحة.



ـ يسمح للطالب مغادرة الامتحان بعد مرور نصف الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة.



ـ يسمح للطالب تأجيل الامتحان فى حالة شعوره بمرض أو إعياء بشكل مفاجئ بعد تحرير محضر داخل اللجنة من قبل رئيس اللجنة والملاحظ.



ـ مسموح للطالب اصطحاب المتعلقات الشخصية داخل اللجان منها المطهر وزجاجة مياه والأقلام الخاصة به وخلافه.



ـ مسموح للطالب ارتداء الكمامة داخل لجنة الامتحان أثناء الإجابة عن الأسئلة.



ـ يسمح للطالب دخول دورات المياه أو توقيع الكشف عليه من طبيب اللجنة إذا شعر بتعب أو مرض.



ـ للطالب حرية بدء الإجابة فى ورقة البابل شيت على أى سؤال يرغب فيه.













