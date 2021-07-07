لأول مرة.. بدء إرسال تصاريح العمل إلكترونيا لجميع منافذ الجمهورية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

بدأ، اليوم، الأربعاء، العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بعد استكمال بنيتها الإنشائية والتكنولوجية، كما استحدثت الإدارة خدمة إرسال تصريح العمل إلكترونياً إلى منافذ منافذ الجمهورية مع إخطار المواطن بحصوله على تصريح العمل عبر رسالة نصية ترسل على هاتفه بالتوازى مع إخطار كافة المنافذ بها التصريح إلكترونياً ، بما يتماشى مع المنظومة الرقمية للدولة وبالتالى يسمح لهم بالمغادرة دون شرط حملهم التصريح الورقى، ويمكن للمواطن تجديد تصريح العمل عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

يشار إلى أن العمل بديوان الإدارة من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً بما فيها أيام المناسبات والأعياد القومية والدينية.