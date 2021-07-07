قبل انطلاق الامتحان.. لطلاب الثانوية العامة 22 معلومة مهمة.. تعرف عليها

محمود طه حسين

تنطلق السبت 10 يوليو الجارى، امتحانات الثانوية العامة 2021، ويقدم اليوم السابع" فى 22 معلومة مهمة تفاصيل الامتحانات والأسئلة.



ـ الامتحانات تبدأ السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل.



ـ طلاب الشعبة الأدبية يؤدون الامتحان فى يوم والعلمية فى يوم أخر.



ـ الإجابة ستكون فقط فى كراسة البابل شيت وهى عبارة عن ورقة واحدة من وش وظهر.



ـ لا إجابة على التابلت أو فى كراسة الأسئلة فالإجابة التى يعتد بها فى التصحيح هى الإجابة التى يدونها الطالب فى البابل شيت فقط.



ـ يستطيع الطالب الإجابة بالقلم الرصاص بشكل خفيف على الدائرة الدالة على الإجابة الصحيح فى البابل شيت ثم يقوم بتظليل الإجابة بالقلم الجاف سواء الأزرق أو الأسود.



ـ عدد أسئلة الامتحان النهائى هى نفس أسئلة الامتحان التجريبى لشهر يونيو.



ـ أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوى وسوف تخاطب الفهم وليس الحفظ، ولن تكون تعجيزية أو مقعدة بل بسيطة وواضحة، وجميع الأسئلة اختيار من متعدد.



ـ التعليم تسمح لطالب الثانوية الاستعانة بالكتاب المدرسى مدون فيه ملاحظاته.



ـ يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بالتابلت الموجود داخل المنظومة فقط، ويكون التابلت من أجل الحصول على الكتاب المدرسى نسخة إلكترونية وتسجيل الحضور.



ـ يسلم الطالب فى أول يوم للامتحان النهائى كراسات إجابة أسئلة المواد غير المضافة للمجموع بعد أن اتاحتها الوزارة على موقعها من يوم 3 يوليو وتمت الإجابة عنها فى المنزل.



ـ يؤدى الطالب الامتحان النهائى فى نفس لجنة الامتحان التجريبى لشهر يونيو الماضى، كما أن الطلاب حصلوا على أرقام الجلوس إلكترونيا ومن المدارس خلال الفترة الماضية.



ـ يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو ملازم خارجية بدل كتاب المدرسة أو أى وسيلة إلكترونية تساعد على الغش بكافة أنواعه.



ـ تم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لتتبع أى أعمال شوشرة أو غش يقوم بها أى طالب.



ـ يجيب الطالب عن الأسئلة بعد قيامه بقراءة الأسئلة فى كراسة الامتحان ويجيب عنه فى البابل شيت، كما يجب أن يكون الطالب حضر بشكل جيد للامتحان وذاكر بفهم.



ـ تصحيح الأسئلة إلكترونيا من خلال وضع البابل شيت على جهاز الماسح الضوئى وتقليل العنصر البشرى.



ـ تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.



ـ توزيع الطلاب على لجان الامتحان بحيث لا يزيد العدد على 20 طالبا فى اللجنة الفرعية.



ـ ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.



ـ إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.



ـ يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.



ـ ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية" أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.















