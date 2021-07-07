طقس الخليج.. شديد الحرارة فى الكويت وغائم بالسعودية ورطب بالبحرين

وكالات

تباينت درجات الحرارة في دول الخليج من خلال توقعات مراكز الأرصاد الجوية حيث ستكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة فى السعودية، ورطباً وغائماً احياناً مع فرصة لتشكل ضباب خفيف فى البحرين. وإلى التفاصيل....

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، عسير، جيزان ) فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع لهذا اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً وغائماً احياناً مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويكون حاراً خلال النهار.



الرياح متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة احياناً خلال فترة الظهيرة.



وحذرت إدارة الارصاد من تدني الرؤية الافقية الى اقل من 1000 متر في بعض المناطق في البداية



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.



درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الكويت

ليلًا حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة، ونهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً على بعض المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.