سفراء الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يصورون أكثر من 20 فيلما للترويج للسياحة المصرية

كتب محمد أسعد

التقى مساء اليوم الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون وعودة الحركة السياحية من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر خاصة بعد تطبيق جواز السفر الصحى الأوروبي.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير كريستيان برجر، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تم استعراض الاجراءات الإحترازية التي تطبقها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، والجهود المبذولة لتطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، حيث أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما أنه جاري تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخري في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وتطرق الحديث الى المبادرة التي قام بها سفراء دول الاتحاد الأوروبي أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي والأثري للمقصد المصري، حيث طلب وزير السياحة والآثار من السفير كريستيان برجر بتوجيه الشكر لهم، لافتا إلى أن هذه المبادرة والزيارات تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

وفي إطار المبادرة، قام 22 سفيراً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بزيارة لبعض الوجهات السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم، حيث قام كل سفير بتصوير فيلما قصيرا للترويج للسياحة والآثار المصرية أعرب خلاله عن إعجابه وارتباطه بأحد المقاصد السياحية أو الأثرية، كما قام السادة السفراء بنشر هذه الأفلام علي صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب" الخاصة بهم وبسفارات بلادهم.

وخلال اللقاء تم أيضا مناقشة مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير والذي يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل بالتعاون من الاتحاد الأوروبي من خلال تحالف لأهم خمسة متاحف أوروبية وهي: متحف اللوفر بباريس، المتحف المصري بتورين، المتحف القومي للآثار بليدن، المتحف المصري ببرلين، المتحف البريطاني بلندن .