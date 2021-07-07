رويترز: سماع دوى انفجار فى مدينة دبى بالإمارات (تحديث)

كتب إسلام حشاد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد، حسبما نشرت روسيا اليوم، فى خبر عاجل.

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وأفاد مراسل العربية، فى خبر عاجل، أن حريقا اندلع فى سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي، وهو سبب الانفجار الذى حدث فى المدينة الإماراتية، وأذاعت قناة العربية بثا مباشرا من موقع الانفجار. الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/sgySfjTgKn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021