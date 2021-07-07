اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يوليه 2021 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رويترز: سماع دوى انفجار فى مدينة دبى بالإمارات (تحديث)

الأربعاء، 07 يوليه 2021 10:15 م
رويترز: سماع دوى انفجار فى مدينة دبى بالإمارات (تحديث) الإمارات
كتب إسلام حشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد، حسبما نشرت روسيا اليوم، فى خبر عاجل.
 

تحديث:

وأفاد مراسل العربية، فى خبر عاجل، أن حريقا اندلع فى سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي، وهو سبب الانفجار الذى حدث فى المدينة الإماراتية، وأذاعت قناة العربية بثا مباشرا من موقع الانفجار.

 

 

 
حريق-دبى-1
 
حريق-دبى-2
 
حريق-دبى-3
 
حريق-دبى-4
 
لحظة-اندلاع-الحريق
لحظة اندلاع الحريق

ميناء-جبل-على
ميناء جبل على

ميناء-جبل-على-2
 
ميناء-جبل-على-5
 
ميناء-جبل-على-6

 


دبي

انفجار دبى

الامارات

اخبار

اخبار عاجلة

اخبار الامارات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهجرة: جسر جوى لعودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات من الغد

الأربعاء، 07 يوليه 2021 08:05 م

تراجع بورصات السعودية والإمارات بجلسة الأربعاء.. وصعود الكويت والبحرين

الأربعاء، 07 يوليه 2021 06:18 م

إطلاق أول قمر اصطناعى إماراتى لتتبع الحياة البرية

الأربعاء، 07 يوليه 2021 05:56 م

كاريكاتير إماراتي: أخذ اللقاح المضاد لـ"كورونا" مفتاح عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 08:00 ص

طقس الخليج.. سحب رعدية في السعودية ورطب بالإمارات وحارا بالبحرين

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 08:00 ص

باختصار أهم الأخبار العربية والدولية حتى 12 صباحاً . بايدن يحتفل بأعياد 4 يوليو بإعلان "استقلال أمريكا عن كورونا".. السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك الحج .. الإمارات الأولى عالميا فى التلقيح ضد كورونا

الإثنين، 05 يوليه 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة