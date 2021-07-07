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خبير نقل بحرى: ما حدث مع إيفرجيفن معجزة.. والرئيس السيسى أصر على الحل الودى

الأربعاء، 07 يوليه 2021 12:50 م
خبير نقل بحرى: ما حدث مع إيفرجيفن معجزة.. والرئيس السيسى أصر على الحل الودى
الإسماعيلية - السيد فلاح - تصوير حسن محمد - محمود فخرى

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قال الربان منتصر السكرى الخبير في النقل البحرى، إن قناة السويس تحتفل اليوم بتسوية عادلة ترضى جميع الأطراف في الأزمة التي تسببت فيها السفينة الجانحة إيفرجيفن، والتى أوقفت الملاحة في القناة 6 أيام، وكلفت الاقتصاد مليارات الدولارات في هذه الأيام السوداء.

 

وأكد السكرى في كلمته خلال المؤتمر الصحفى لقناة السويس، إن حضوره في هذه الاحتفالية ليقدم الشكر لقناة السويس والمسؤلين فيها والعاملين فيها بسبب الأثر الإيجابى الفعال لحل الأزمة فى 6 أيام وانهاء الأزمة بالتفاوض.

 

وأكد السكرى أنه على مدار 24 ساعة مستمرة كان فريق العمل في قناة السويس يعمل على حل الأزمة بمتابعة  شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان حريصا على حل الأزمة وديا وإنجاز المهمة التي كانت غاية في التعقيد نظرا لخطورة الأزمة على الملاحة العالمية وذلك للأهمية الشديدة لقناة السويس.

 

وأوضح السكرى إنه نظرا للتوجيهات البناءه والمتابعة اليومية من الجميع تحققت معجزة بحرية لم تحدث من قبل، باحترافية شديدة بدون تأثير على سلامة السفينة وما عليها من بضائع، حيث تم خلال 6 أيام فقط تعويهما، بعد أن كان من المتوقع أن تستغرق العملية مدة لا تقل عن 3 أشهر لحلها، لكن بفضل العزيمة تم تقليل الخسائر المالية لجميع الأطراف.

 

وأشار السكرى إلى أن ما سبق حل أزمة التعويضات بنسبة 100% ، بالإضافة إلى إصرار الرئيس السيسى على حل الأزمة بطرق ودية وهو ما النهج الذى اتعبه منذ توليه الرئاسة، مشيدًا بالنجاح الباهر لهيئة قناة السويس، مقدما التهنئة للفريق أسامة ربيع لإنهاء الأزمة بأسلوب احترافى.

 

السفينة إيفرجيفن (1)
 

 

السفينة إيفرجيفن (2)
 

 

السفينة إيفرجيفن (3)
 

 

السفينة إيفرجيفن (4)
 

 

السفينة إيفرجيفن (5)
 

 

السفينة إيفرجيفن (6)
 

 

السفينة إيفرجيفن (7)
 

 

السفينة إيفرجيفن (8)
 

 

السفينة إيفرجيفن (9)
 

 

السفينة إيفرجيفن (10)
 

 

السفينة إيفرجيفن (11)
 

 

السفينة إيفرجيفن (12)
 

 

السفينة إيفرجيفن (13)
 

 

السفينة إيفرجيفن (14)
 

 


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