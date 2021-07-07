وكان مصدر أمني أفاد، اليوم بتعرض محيط مطار أربيل الدولي لاستهداف صاروخى.. قائلا - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" إن "محيط مطار أربيل تعرض لاستهداف صاروخي وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار".

وأضاف المصدر أن "الخدمة الجوية فى سماء مطار اربيل الدولي توقفت".