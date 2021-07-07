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كشفت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن القصف الذى تعرض له مطار أربيل تم عبر طائرة مسيرة، وقالت المكافحة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز أضافت أن "هجوم أربيل لم يخلف ضحايا بشرية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم بتعرض محيط مطار أربيل الدولي لاستهداف صاروخى.. قائلا - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" إن "محيط مطار أربيل تعرض لاستهداف صاروخي وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار". وأضاف المصدر أن "الخدمة الجوية فى سماء مطار اربيل الدولي توقفت".

يذكرأن، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، يونيو الماضى سقوط ثلاث طائرات مسيرة على منزل، فيما سقطت الرابعة على جبل، بمحافظة اربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن ثلاث طائرات مسيرة سقطت فوق منزل أحد المواطنين بحديقة التفاح قرب الملا عمر فى محافظة اربيل، فيما سقطت الطائرة الرابعة فى جبل تارين.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها .