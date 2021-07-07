بطل معركة البرث.. أحمد منسى مع زوجته وأطفاله فى لحظات أسرية بذكرى استشهاده

كتب محمد شعلان

ارتبط اسم الشهيد البطل أحمد منسي، بطل معركة كمين البرث فى سيناء ضد الجماعات الإرهابية، بعقول ووجدان المصريين بعد البطولات التي حققها مع مجموعته في حفظ الحدود المصرية من هجمات الإرهابيين، وكل عام مع حلول ذكرى معركة البرث التي حدثت في مثل هذا اليوم 7 يوليو عام 2017، تعود إلى الأذهان واحدة من أكبر العمليات التي تصدت لعنف الإرهاب وأفشلت مخططاته في شمال سيناء.



صور من حياة المنسى

وتأثرت أسرة البطل الراحل أحمد منسي برحيله إلا أن ذكراه وبطولاته تلهم زوجته وأبناءه الصبر والفخر، وتحرص منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، على احياء ذكرى استشهاده وزملاؤه كل عام في مثل هذا اليوم، وتستعيد الذكريات للبطل منسي بصور تجمعه معها ومع أطفاله، حيث عبرت الصور عن ارتباط البطل احمد منسي بزوجته منار وأطفاله.



المنسى وزوجته

ونستعيد مع ذكرى استشهاد البطل أحمد منسي، التي توافق اليوم 7 يوليو، مجموعة من الصور التي ترصد الجانب الأسري في حياة بطل معركة البرث، بصور تذكارية مع أرملته منار سليم، وأطفاله.



الشهيد احمد منسى



المنسى مع اطفاله

ويوافق اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد البطل أحمد منسى، الذى استشهد يوم 7 يوليو من عام 2017 دفاعا عن كمين البرث فى سيناء ضد الجماعات الإرهابية، الشهيد البطل المقاتل العقيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة المولود فى 4 أكتوبر 1978 بمنيا القمح بالشرقية، التحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، بعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة، خدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال.



احمد منسى واطفاله



ارملة الشهيد منسى

والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم الـ SEAL عام 2001 وحصل على الفرقة ذاتها من أمريكا 2006، حصل فى عام 2013 على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامى حسنين 2016.

واستشهد فجر الجمعة 7 يوليو 2017 بعد هجوم إرهابيين على كمين البرث بسيناء، وتم تجسيد شخصيته بمسلسل الاختيار 1، فصار بعد استشهاده أيقونة للشجاعة رغم كفاءته القتالية فإن الجانب الإنسانى لم يغب عنه.