المكتب الإعلامى لحكومة دبى: إحدى الحاويات كانت تحوى موادا قابلة للاشتعال

كتب إسلام حشاد

قالت منى المرى، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فى تصريحات لـ"العربية"، إن الحريق الذى اندلع في حاوية على سفينة بجبل علي حادث قد يقع في أي مكان، مؤكدة أنه تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب، وأنه لا يوجد أي إصابات جراء الانفجار في حاوية بسفينة في جبل علي، مضيفة: "إحدى الحاويات كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال".



وأفاد مراسل العربية، فى خبر عاجل، أنه لم يتم إعلان وقف الملاحة في ميناء جبل علي بعد حريق السفينة، مؤكدا أن ميناء جبل علي مازال يعمل بشكل طبيعي.



وكان أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أى إصابات بسبب الحريق فى ميناء جبل على.



وأوضح المكتب الإعلامى، أن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات مصورة تظهر لحظات الانفجار الأولى وارتفاع ألسنة النيران فى سماء المدينة.