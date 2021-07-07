اليوم السابع
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العربية: ميناء جبل علي ما زال يعمل بشكل طبيعى ولم تتوقف الملاحة

الأربعاء، 07 يوليه 2021 11:06 م
العربية: ميناء جبل علي ما زال يعمل بشكل طبيعى ولم تتوقف الملاحة حريق دبى
إسلام حشاد

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أفاد مراسل العربية، فى خبر عاجل، أنه لم يتم إعلان وقف الملاحة في ميناء جبل علي بعد حريق السفينة، مؤكدا أن ميناء جبل علي مازال يعمل بشكل طبيعي.

وكان أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أى إصابات بسبب الحريق فى ميناء جبل على.

وأوضح المكتب الإعلامى، أن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات مصورة تظهر لحظات الانفجار الأولى وارتفاع ألسنة النيران فى سماء المدينة.


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