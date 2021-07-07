وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن فريق هيئة سكك حديد السودان بقيادة وزير النقل المهندس ميرغني موسى، نجح في كسب تحدي تسيير الرحلة الأولي لقطار الركاب إلى مدينة بورتسودان، رغما عن كل التحديات والمخاطر.



وأضاف: "كانت السكة حديد هي الشريان الذي يغذي الوحدة القومية بين أطياف الشعب السوداني، وكانت الضامن لاستمرار التواصل بين أقاليم ومدن وقري البلاد، وهي التنمية لأهل كل الأرياف عبر خلق فرص عمل لهم".



وتعهد بحل مشكلة المياه والصحة والتعليم والعمل معا على أن تكتمل التنمية والاستقرار والسلام في الأرياف لتحقيق وعد ثورة ديسمبر لجميع الشعب.