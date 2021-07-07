السعودية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها لمواجهة كورونا

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أعادت السعودية افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يوماً إلى 1777 مسجداً .

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المصلين، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي عدد (2) مسجد في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.