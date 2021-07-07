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الحكومة تنفى إجراء تعديلات فى جدول امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 07 يوليه 2021 11:55 ص
الحكومة تنفى إجراء تعديلات فى جدول امتحانات الثانوية العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات فى جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة.
 
وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، دون أي تغيير، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
 
وفي سياق متصل، تم إتاحة العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة أبرزها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)"، حيث توفر جميع هذه الوسائل شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجاناً بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
 
 
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الثانوية العامة

الحكومة

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

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