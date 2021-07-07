الجامعة العربية تشارك غدا فى أعمال المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة

بيشوى رمزى

تشارك جامعة الدول العربية "بصفتها عضوا مراقبا دائما بمنظمة التعاون الإسلامي" غدا الخميس، في أعمال "الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بعنوان "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها" والتي تعقد بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يرأس وفد جامعة الدول العربية في أعمال الدورة الوزارية للمؤتمر، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وكانت الجامعة العربية شاركت في "الحوار الوزاري التفاعلي حول التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد" على هامش أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، التي انطلقت أعمالها أمس الثلاثاء، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود وممثلي منظمة التعاون الإسلامي بهدف إلقاء الضوء على الجهود المحلية والإقليمية والدولية المبذولة من منظور تحقيق المساواة بين الجنسين، ومناقشة أفضل الممارسات لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المرأة، وسبل تمكين المرأة اقتصادياً في ظل الواقع الجديد الذي تفرضه الجائحة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء، أن السفيرة هيفاء أبو غزالة قدمت، في هذا الإطار، عرضا بعنوان " دور جامعة الدول العربية في الحد من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات"، حيث بادرت جامعة الدول العربية بالتحرك سريعاً واتخاذ عدة خطوات على مستويات مختلفة لحصر أثار أزمة كورونا على النساء والفتيات في المنطقة العربية والتعامل معها إقليميا ووطنيا.

وقالت السفيرة أبو غزالة إنه في ظل تلك الأزمة الاستثنائية والتاريخية، أصبح لابد لنا من التحرك قدماً لوضع خطة مستقبلية واضحة نحو التعافي في جميع المجالات وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المرأة، واضعين التمكين الاقتصادي كأولوية، كون النساء من أكثر المتضررين من جراء الجائحة على المستوى الاقتصادي لأسباب اجتماعية متعددة ومتشابكة.