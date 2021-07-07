اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:43 ص
أكرم القصاص
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الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوى وكركوك وصلاح الدين

الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:00 ص
الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوى وكركوك وصلاح الدين الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين.
 
وقال الناطق - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية إنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واصلت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب واجباتها النوعية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى، حيث القى رجال الجهاز القبض على أحد عناصر داعـش بعد مداهمة منزله في أحد أحياء نينوى.
 
وأوضح أن عناصر جهاز مكافحة الارهاب القوا القبض على أحد الإرهابيين على أحد طرق محافظة كركوك، مشيرا إلى أنه تم اعتقال إرهابي ثالث، شمالي محافظة صلاح الدين، لافتا إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

العراق

داعش

بغداد

نينوى

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