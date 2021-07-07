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الأمم المتحدة: 23 موقعا للنازحين فى تيجراى بدون مياه بسبب نقص الوقود

الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:30 م
الأمم المتحدة: 23 موقعا للنازحين فى تيجراى بدون مياه بسبب نقص الوقود الأوضاع فى تيجراى
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن هناك حاجة ماسة لإعادة إمداد ميكيلي بإقليم تيجراى شمال إثيوبيا بالمساعدات الإنسانية، والتى بات أبرزها حاجة هو الوقود، الذى تعتمد عليه العمليات الإنسانية بشكل واضح. 

ولفت دوجاريك إلى أن هناك 23 موقعًا للنزوح لم تتمكن من الوصول إلى المياه بسبب نقص الوقود لتشغيل مضخات المياه موضحا أنه نقص الوقود يؤثر أيضًا على نقل الإمدادات الإنسانية والتجارية داخل المنطقة، حيث إنه لم يتمكن العديد من الشركاء من تقديم المساعدة النقدية، ولم تُستأنف الرحلات التجارية من وإلى ميكيلى التى تم إيقافها في 23 يونيو الأمر الذى يؤثر بوضوح على نشر العاملين في المجال الإنساني ولاتزال الإمدادات ممنوعة.

وأكد دوجاريك أنه من الأهمية إدخال موظفين إضافيين وإمدادات إنسانية وتجارية إلى تيجراي ، وإعادة الكهرباء والاتصالات ، والتأكد من توفر النقد والوقود في جميع أنحاء المنطقة من أجل استمرار [العمليات] الإنسانية.


تيجراى

نازحين

إثيوبيا

الأمم المتحدة

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