أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يعود للصعود مجدداً عالميًا ومحلياً

كتب إسلام سعيد

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، لعل أبرزها عودة الصعود لسعر المعدن النفيس على المستوى العالمى والمحلى، وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية.

قالت هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتميز بتقديم حلول جذرية للتحديات التنموية التي يعاني منها صعيد مصر، موضحة أن البرنامج يوفر مليار دولار لمحافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، مضيفة أن البرنامج يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف التى تستهدفها ومن ضمنها الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل وتوفير فرص استثمارية في صعيد مصر.

وتابعت مغيب خلال الموتمر الصحفى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

أن أهم هدف يخاطبه البرنامج هدف توفير تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى الجمهورية ويعالجه بزيادة المخصصات المالية الموجهة للمحافظتين منها هدف توفير مياه نظيفة، وتوفير صرف صحى اّمن، والحد من معدلات البطالة ومعدلات الفقر.

وحول إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أوضحت مغيب أن البرنامج حقق العديد من الإنجازات حتى اليوم منها تنفيذ 3700 مشروع في محافظتي قنا وسوهاج، وتمهيد 400 كيلو متر من الطرق، مضيفة أن تحديث البنية التحتية فى المناطق الصناعية أدت إلى زيادة إشغالها بنسبة 14%، والتى تمثل نسبة جيدة جدًا في التنمية الصناعية فى صعيد مصر وتوافر صناعات ومصانع فى الصعيد، فضلًا عن تحقيق استفادة 138 قرية من تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة طاقة شمسية فى محافظة سوهاج.

وتابعت مغيب أن الخدمات التي يقدمها البرنامج استفاد منها 3300 شركة محلية و5 مليون مواطن مصري لتمثل 50% من تلك النسبة سيدات الصعيد، متابعه أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على استمرار المعادلة التمويلية التي تراعي معدلات الفقر وعدد السكان والمواقع الجغرافي لكل المحافظات، بالإضافة إلى عمل الوزارة على دراسة كل الممارسات للإصلاح المؤسسي الناجحة التي طبقها البرنامج، متابعه أن كل الاستثمارات الموجهة لصعيد مصر يتم وضعها في مشروعات ذات جودة عالية وتحقق عائد اكبر على المستوى التنموي وعلى مستوى المواطن.

أعلن البنك المركزى عن السماح للبنوك وفروعها بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق شريطة الحصول على موافقة المركزي قبل التعاقد مع وزارتى التموين والعدل.

وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل.

وحدد المركزى عددا من الشروط والضوابط لتقديم تلك الخدمات منها السماح للبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجارى، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

كما ألزم البنوك الراغبة فى تقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل.

كما الزم البنك المركزي فروع السجل التجاري التي ستبدأ نشاطها بالبنوك بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل بالإضافة إلى الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك وأيضا متطلبات الإفصاح والشفافية.





بدأت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الستة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 180 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،كما نجح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أية كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه تم بدء توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلى وتستمر التوريد على مدار الفترة المقبلة بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف وهى إجمالى الكميات المتعاقد على توريدها مع وزارة التموين.

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى عام آخر، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون آى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.





عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مؤتمرًا صحفيًا برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وأشار د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، إلى نجاح الدولة في تسجيل مبادرة حياة كريمة ضمن المنصة الدولية لمسرعات الأهداف التابعه للأمم المتحدة في يوليو الماضي، موضحًا أن إدراج المبادرة مرة أخري بمنصة أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد مرة من الولايات المتحدة.

وتابع حلمي أن اختيار المبادرة جاء وفقًا لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلي جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس.

وأشار حلمي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة على تحسين جودة الحياة في كل قرية، متابعًا أن الوزارة أطلقت ولأول مره منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث علي أرض مصر من مشروعات لتعتمد تلك المنظومة للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.

وأضاف حلمي أن قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.

وأشار حلمي إلى الأثر الإيجابي للمبادرة علي تحسين حالة التنمية في الريف المصري، موضحًا أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع د.جميل حلمي أن من أهم المعايير المطلوبة أن تكون للمبادرة نتائج إيجابية علي أرض الواقع، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الانفاق والاستهداف والإدارة نظرًا للشراكة الكبيرة بين كل مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في التنفيذ فضلًا عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعه، قائلًا: "مبادرة حياة كريمة تستحق أن تكون من أهم وأفضل الممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".





سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا في السوق المصري بقيمة 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1806 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 788 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصرى خلال الساعات القادمة، خاصة أن الذهب قد تراجع في ختام تداولات أمس بنفس القيمة.

أصـدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2019 / 2020 وكان من أهـم مؤشراتهـا أن بلـغ عــدد مشتركـي الانترنت عـــن طــريق ADSL، نحو 8 ملايين مشترك فـي يونيو 2020 مقــابــل 6,9 مليــون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16,1%.

وبلغ عـدد مستخدمي الانترنـت عـن طــريق الهاتـف المحمـول 41,8 مليــون مستخدم في يونيو 2020 مقـابــل 36,5 مليـون مستخدم فـي يونيو 2019 بنسبة زيـادة قدرها 14,5%.

وبلغ عــدد مستخدمـي الانترنـت عـن طــريق USB Modem 2,2 مليــون مستخدم فــي يونيو 2020 مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22,5 %، وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خـط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.