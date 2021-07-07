أخبار × 24 ساعة.. توريد 3.6 مليون طن قمح لأول مرة منذ عشرات السنوات

التعليم: لا تهاون فى حدوث أى تشويش بهدف الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
وزيرة الصحة: إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية خطوة تاريخية
التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021
وزيرة التضامن تكشف تفاصيل امتيازات الكارت الذهبى لمن هم فوق الستين
وزيرة الهجرة: أكثر من 1260 مصريا عالقا بالإمارات يرغبون فى العودة إلى الوطن
التعليم: قبول اعتذارات مسئولى التطوير المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة
وزير التعليم العالى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك
التأمينات تعلن إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس
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وزير التموين يعلن طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو
وزارة الرى: إثيوبيا تعتبر نهر النيل ملكا لها ولا تنظر لمصالح دولتى المصب
الزراعة: تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى للأسمدة بمعهد الأراضى والمياه
وزير الأوقاف: سنلاحق الجماعة الإرهابية فكريا فى مختلف دول العالم
وزير الزراعة يعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الإسكندرية والسويس والنوبارية
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