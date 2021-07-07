اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. توريد 3.6 مليون طن قمح لأول مرة منذ عشرات السنوات

الأربعاء، 07 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. توريد 3.6 مليون طن قمح لأول مرة منذ عشرات السنوات القمح المحلى - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: 

التعليم: لا تهاون فى حدوث أى تشويش بهدف الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة: إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية خطوة تاريخية

التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل امتيازات الكارت الذهبى لمن هم فوق الستين

وزيرة الهجرة: أكثر من 1260 مصريا عالقا بالإمارات يرغبون فى العودة إلى الوطن

التعليم: قبول اعتذارات مسئولى التطوير المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم العالى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

التأمينات تعلن إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس

جداول امتحانات الشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة 2021

القومية للأنفاق: عرض فرنسى للمشاركة فى تنفيذ الخط السادس للمترو

التموين تعلن توريد 3.6 مليون طن قمح لأول مرة منذ عشرات السنوات

التموين تعلن طرح لحوم ضأن مبردة بـ95 جنيها للكيلو بمناسبة عيد الأضحى

التموين تدرس طرح خراف عيد الأضحى بالتقسيط

وزير التموين يعلن طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو

وزارة الرى: إثيوبيا تعتبر نهر النيل ملكا لها ولا تنظر لمصالح دولتى المصب

الزراعة: تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى للأسمدة بمعهد الأراضى والمياه

 

 


أخبار 24 ساعة

التعليم

الثانوية العامة

التعليم العالى

التضامن

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اخبار 24 ساعة.. تطبيق تراخيص البناء الجديدة فى 319 مدينة وحيا بالمحافظات

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 12:00 ص

اخبار 24 ساعة.. التعليم: متوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يوم 29 يوليو

الإثنين، 05 يوليه 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة وروسية و4 تذاكر لكل راكب

الأحد، 04 يوليه 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إيقاف بطاقات الائتمان لمستفيدى "تكافل وكرامة"

السبت، 03 يوليه 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد: حجز قطارات عيد الأضحى بالرقم القومى

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة