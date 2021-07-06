83 ألف زائر فى سادس أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

كتبت بسنت جميل

شهد اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 83 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار فيروس كورونا. صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدا أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70% مما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الاسبوع.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.