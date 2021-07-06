اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا حول العالم خلال الساعات الماضية

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 04:06 م
11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا حول العالم خلال الساعات الماضية أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن هناك 11 مدينة جزائرية تم تصنيفها ضمن أكثر المناطق حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفق تصنيف موقع موقع  “Eldoradowheatherالدولي المختص في قياس درجات الحرارة.

ونشر الموقع قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، منها مدن تجاوزت الحرارة فيها 49 درجة مئوية، ووفقا للترتيب، تصدرت مدينة حاسي مسعود القائمة بحرارة قدرت بـ49.7 درجة مئوية، تليها ورقلة 49.3، فعين صالح 49.1.

وصنف ذات الموقع، 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

وصنف ذات الموقع، الأحد الماضى مدينتي حاسي مسعود وورقلة  ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

وخلال شهر يونيو الماضى صنف الموقع الدولى ذاته 8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم، وحسب الجدول وقتذاك احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.


درجات الحرارة

الجزائر

اخبار الجزائر

درجات الحرارة بالجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة