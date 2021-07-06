اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص في انهيار منجم بضواحى العاصمة الصومالية

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 09:14 م
مصرع 4 أشخاص في انهيار منجم بضواحى العاصمة الصومالية انهيار منجم
وكالات

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم سيدة، بعد انهيار منجم في منطقة الجزيرة بضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال شاهد لوكالة الأنباء الصومالية، إنه رأى جثث أربعة أشخاص وجريحين”، مضيفًا أن السكان المحليين قاموا بنجدة المتضررين جراء انهيار المنجم.

 


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