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القبض على عضو مجلس إدارة سابق بنادى شهير صادر ضده 124 حكمًا بالتجمع

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 11:02 م
القبض على عضو مجلس إدارة سابق بنادى شهير صادر ضده 124 حكمًا بالتجمع حبس - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة، القبض علي رجل أعمال من بين المشاهير في المجال الرياضي، وكان يشغل منصب عضو مجلس إدارة واحد من أكبر الأندية فى مصر، تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
 
تفاصيل الواقعة بدأت مع تفقد رجال مباحث القاهرة الحالة الأمنية بالتجمع الخامس، وأثناء ذلك تم الاشتباه فى أحد الأشخاص، وأثناء عملية الفحص تبين أنه هارب من 124 حكم تبديد، فتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس.
 
ومن خلال الفحص تبين أن المشتبه به هو أحد أشهر رجال الأعمال في الوسط الرياضي، وكان يشغل منصب عضو مجلس إدارة بأحد أكبر الأندية المصرية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

احكام قضائية

عضو مجلس ادارة نادي

القبض على عضو مجلس ادارة نادي

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