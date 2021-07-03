ملتقى التنمية المستدامة: "حياة كريمة" حلم يتجاوز الواقع ويستهدف 50 مليون مواطن

قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حول مبادرة حياة كريمة، إنها مشروع قومى ينتصر لمطالب الشعب المصرى بـ30 يونيو، مضيفا: "مبادرة حياة كريمة حققت أهدافها، ومنها تحسين جودة حياة المواطن، وتتكفل بـ50 مليون مواطن مصرى، بالإضافة إلى تطوير الريف المصرى".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه المناورة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مبادرة حياة كريمة تعمل على 7 مسارات أساسية، ومنها توفير سكن آمن للمواطنين، وتوفير بنية اقتصادية، ومسار بنية تحتية، وخدمات تعلمية، والصحية، ومسار لتدخلات بيئية".

ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة فى مبادرة تطوير الريف المصرى، جاء ذلك خلال احتفالية مبادرة "حياة كريمة" والتى تفقد خلالها الرئيس السيسى، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.