اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل 4 وإصابة 3 فى هجوم لداعش على خيم للصيادين بالعراق

السبت، 03 يوليه 2021 11:00 ص
مقتل 4 وإصابة 3 فى هجوم لداعش على خيم للصيادين بالعراق الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلن مصدر أمني عراقي - وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية - مقتل 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على خيم للصيادين في منطقة الزركة في قضاء حديثة، غربي الانبار بالعراق .

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، إحباط محاولة جديدة لتفجير أحد أعمدة الكهرباء فى جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين، بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت فى بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من إحباط محاولة تفجير حزام وعبوة ناسفين موضوعين على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية فى قرية جوزة فى جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت: "فككت العبوة والحزام من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات"،  وأفادت تقارير إعلامية فى العراق، بانقطاع التيار الكهربائى فى جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

وفى الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة فى العراق للاستهداف مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" الإرهابى بهذه الاعتداءات.


الجيش العراقى

العراق

داعش

تنظيم داعش

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