اليوم السابع
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السبت، 03 يوليه 2021 07:27 ص
أكرم القصاص
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تلقيح أكثر من 10 ملايين شخص بأول جرعة من لقاح كورونا وأكثر من 9 ملايين بالثانية فى المغرب

السبت، 03 يوليه 2021 04:00 ص
تلقيح أكثر من 10 ملايين شخص بأول جرعة من لقاح كورونا وأكثر من 9 ملايين بالثانية فى المغرب لقاح كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 10 ملايين و59 ألفا و937 شخصا حتى يوم الجمعة ، بعد أن تلقى 31 ألفا و146 شخصا الجرعة الأولى خلال 24 ساعة.
 
وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن 18 ألفا و710 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، ليبلغ الإجمالي 9 ملايين و159 ألفا و495 شخصا.
 
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 19.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 10.5 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا)، و8.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس).
 

المغرب

الصحة المغربية

كورونا فى المغرب

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