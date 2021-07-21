اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى للعربية: جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم جريمة سياسية

الأربعاء، 21 يوليه 2021 01:31 م
الرئيس التونسى للعربية: جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم جريمة سياسية الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن جمع التونسيين يوم عيد الأضحى المبارك، للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، جريمة سياسية، وذلك وفقا لتصريحات صحفية لقناة العربية. 
 
وأكد قيس سعيد، خلال حديثه، منذ قليل، على إسناد إدارة الأزمة الصحية فى البلاد إلى إدارة الصحة العسكرية. 
 
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، قد أكد فى وقت سابق، أن بلاده في حالة حرب للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.
جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية، يوم الثلاثاء الماضى، لمستشفى عبد الرحمن مامي بمنطقة أريانا، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لعلاج واستقبال مرضى فيروس "كورونا".
 
ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية إلى إلغاء كافة العطل السنوية والبقاء في حالة استعداد دائمة لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
 

تونس

الرئيس التونسى

كورونا

فيروس كورونا

تطعيم كورونا

عيد الأضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء تونس: نحن فى حالة حرب مع فيروس "كورونا"

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 11:00 م

4 طائرات عسكرية مغربية تحمل تجهيزات مستشفى ميداني تصل إلى تونس

الإثنين، 19 يوليه 2021 08:00 م

الكويت تخصّص جسرا جويا لتزويد تونس بالأوكسجين لمجابهة كورونا

الإثنين، 19 يوليه 2021 04:00 ص

المغرب يرسل طائرةمساعدات طبية لدعم تونس في مجابهة جائحة كورونا.

الأحد، 18 يوليه 2021 12:00 ص

طائرة مساعدات طبية فرنسية تصل تونس

السبت، 17 يوليه 2021 08:32 م

تونس تسجل أكبر عدد وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء

السبت، 17 يوليه 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة