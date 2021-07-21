الرئيس التونسى للعربية: جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم جريمة سياسية

كتب محمد عبد المجيد

قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن جمع التونسيين يوم عيد الأضحى المبارك، للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، جريمة سياسية، وذلك وفقا لتصريحات صحفية لقناة العربية.

وأكد قيس سعيد، خلال حديثه، منذ قليل، على إسناد إدارة الأزمة الصحية فى البلاد إلى إدارة الصحة العسكرية.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، قد أكد فى وقت سابق، أن بلاده في حالة حرب للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.

جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية، يوم الثلاثاء الماضى، لمستشفى عبد الرحمن مامي بمنطقة أريانا، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لعلاج واستقبال مرضى فيروس "كورونا".

ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية إلى إلغاء كافة العطل السنوية والبقاء في حالة استعداد دائمة لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.