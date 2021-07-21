إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم - القاهرة

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب السيارة الملاكى بطريق الفيوم القاهرة، أثناء توجههم لقضاء إجازة عيد الأضحى بإحدى محافظات الصعيد.

وتلقى اللواء رمزى البسيونى المُزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبرى عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، والذى جاءت إشارة من مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى بنطاق المركز، اتجاه الواحات، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية لمكان الحادثة وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب السيارة بسبب انفجار إحدى عجلات السيارة بسبب درجة الحرارة وأكد بإصابة كل من السيارة بإصابات مختلفة وهم كل من عبيدة ضياء حسين، 8 سنوات، سماح محمد سيد،31 سنة، أحمد أسامة فتحي، 32 سنة، أسامة أحمد أسامة، 40 سنة، محمد أحمد أسامة، 8 سنوات، ندى محمد السيد، 31 سنة، سما ضياء الدين حسين محمود، 10 سنوات، ضياء الدين حسين محمود، 35 سنة».

وعلى الفور هرع 6 سيارات إسعاف بينهم 5 تابعين لمرفق إسعاف الفيوم، وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أكتوبر، وجرى انتشال المصابين من داخل السيارة، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.